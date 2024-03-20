У середу, 20 березня, у Парижі відбулася урочиста церемонія жеребкування футбольних турнірів Олімпійських ігор-2024. Збірна України отримала в суперники Аргентину, Марокко та третього представника Азії, який визначиться в травні.
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Коли та з ким зіграє Україна на Олімпіаді-2024
Команді Руслана Ротаня дістався непростий жереб. Згідно з регламентом турніру до чвертьфіналу виходять дві команди з квартету.
"Синьо-жовті" дебютний поєдинок на Олімпійських іграх зіграють 24 липня проти представника Азії. Поєдинок відбудеться у Ліоні. У другому турі українці зустрінуться з командою Марокко, а у заключному з фаворитами групи В аргентинцями.
Календар групи В
24.07.2024
- Аргентина – Марокко (16:00, Сент-Етьєн)
- АФК-3 – Україна (20:00, Ліон)
27.07.2024
- Аргентина – АФК-3 (16:00, Ліон)
- Україна – Марокко (18:00, Сент-Етьєн)
30.07.2024
- Україна – Аргентина (18:00, Ліон)
- Марокко – АФК-3 (18:00, Ніцца)
За сіткою дві найкращі команди групи В у чвертьфіналі зустрінуться з представниками квартету А.
Склад усіх груп футбольного чоловічого турніру
- Група А: Франція, США, переможець міжконтинентального плей-оф, Нова Зеландія.
- Група В: Аргентина, Марокко, АФК-3, Україна.
- Група С: АФК-2, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка.
- Група D: АФК-1, Парагвай, Малі, Ізраїль.
Нагадаємо, що олімпійський футбольний турнір триватиме із 24 липня до 9 серпня. Матчі відбуватимуться у семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.
Згідно з регламентом у турнірі можуть взяти участь гравці народжені після 1 січня 2001 року. Також головний тренер має право внести до заявки трьох футболістів старшого віку.