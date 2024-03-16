Молодежная сборная Украины квалифицировалась на Олимпиаду-2024 благодаря удачному выступлению на ЧЕ-2023. На континентальном первенстве "сине-желтые" попали в четверку лучших.
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С кем сыграет сборная Украины
В олимпийском футбольном турнире примут участие 16 команд. До начала соревнований осталось определить еще четыре сборные.
20 марта в Париже состоится церемония жеребьевки олимпийского турнира. Стали известны составы корзин. Они были сформированы по результатам пяти последних Олимпиад. Поскольку сборная Украины не участвовала ни в одной из них, то автоматически оказалась в четвертой корзине.
Таким образом "сине-желтые" на групповой стадии не встретятся со сборными Доминиканской Республики, Израиля и победителем межконтинентального плей-офф.
Во время жеребьевки будет применен географический принцип. Это означает, что в одну группу может попасть только одна сборная из определенной Конфедерации.
Корзины посева футбольного турнира на Олимпиаде-2024
- Корзина 1: Франция, Аргентина, две команды Азиатской конфедерации
- Корзина 2: Испания, Новая Зеландия, Парагвай, Марокко
- Корзина 3: США, Египет, команда Азиатской конфедерации, Мали
- Корзина 4: Доминиканская Республика, Израиль, Украина, победитель межконтинентального плей-офф
Напомним, что Олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к турниру 25 марта сыграет против команды Японии. Тренерский штаб Руслана Ротаня вызвал на поединок 22 футболиста.