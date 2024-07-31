Все может разрушиться за секунду, – Билодид впервые прокомментировала вылет с Олимпиады-2024

Дарья Белодед не смогла на своих вторых Играх подряд получить олимпийскую награду. Украинская дзюдоистка прекратила борьбу на стадии 1/8 финала.

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 не смогла одолеть японку Харуку Фунакубо. В 1/8 финала украинская дзюдоистка получила три шидо и была дисквалифицирована.

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Первый комментарий Билодид после вылета с Игр-2024

Хотя перед этой схваткой Билодид легко за 5 секунд победила представительницу Кирибати Неру Тебва.

31 июля Дарья впервые прокомментировала свой вылет с Олимпийских игр-2024. Сделала это она через свои соцсети. Дзюдоистка поблагодарила всех за поддержку. От такого количества теплых слов она была в приятном шоке.

Все может разрушиться за секунду, все. Боль, разочарование, несбывшаяся мечта... Я бесконечно благодарна нашим людям за невероятную поддержку! Я в шоке, какое количество людей меня поддержало в трудную минуту. Это бесценно, когда люди с тобой не только, когда ты на пьедестале, но и в моменты отчаяния. Вы – невероятные! Вы даете мне силы и веру в будущее! Спасибо, спасибо, спасибо,

– написала дзюдоистка.

Следует отметить, что во время боя с японкой в углу Билодид изъяли секундантку и ее маму. Все из-за постоянных подсказок. После поражения Дарья не смогла сдержать слез.

В комментариях под постом пришли поддержать другие действующие и бывшие украинские спортсмены (Даяна Ястремская, Наталья Добринская), футбольный клуб Шахтер Донецк и даже известные блогеры (Дарья Квиткова).