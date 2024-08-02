В Парижі на Олімпійських іграх-2024 відбулась кваліфікація у стрибках в висоту серед жінок. Україну в цій дисципліні представляють – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, – повідомляє 24 канал.
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Кваліфікація Олімпіади-2024 для українських легкоатлеток
Ярослава Магучих та Ірина Геращенко змогли подолати планку у 1,95 метри та пройшли у фінал Олімпійських ігор-2024. Це найкращий результат, який показала Ірина у цьому сезоні.
Інша українська легкоатлетка Юлія Левченко не підкорила планку висотою у 1,83 метри та достроково завершила виступи на Олімпіаді-2024 року. Перед змаганнями, щоб пройти у фінал потрібно було подолати планку – 1,97 метри.
14 спортсменок підкорили висоту 1,92 метри, тому організатори вирішили підняти планку на 3 сантиметри. Всього у заключний етап змагань пройшли 12 легкоатлеток. Фінал заплановано на 4 серпня о 20:50 за київським часом.
Україна на Олімпіаді-2024 має 2 нагороди та посідає 35 місце у загальному списку медалістів. "Срібло" та "бронзу" Олімпійських ігор виграли Сергій Куліш та Ольга Харлан.