Не буду врать, - Ярмоленко признался, хотел бы сыграть на Олимпиаде-2024

С 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже будет проходить летняя Олимпиада. Впервые в истории в ней примет участие сборная Украины по футболу.

Она завоевала это право благодаря успешному выступлению на молодежном Евро-2023. Там подопечные Руслана Ротаня дошли до полуфинала.

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Капитан "сине-желтых" хочет поехать в Париж

По регламенту, в заявке команды на турнир должны быть все игроки до 23 лет и еще трое футболистов могут быть старшего возраста. Одним из тех, кого могут взять по этой квоте является полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко.

Капитан национальной сборной, который сейчас находится на завершающей стадии восстановления от травмы, ответил на вопрос о возможности сыграть на Играх в Париже. Он рассказал, что хочет принять участие на таком престижном турнире, но понимает, что эту возможность в первую очередь заслужили те футболисты, которые заняли третье место на Евро-2023, поэтому будет ждать окончательного решения, которое будет принимать главный тренер.

Интересный вопрос. Конечно, мне хочется. Не буду врать. Но с другой стороны, я понимаю, что на Олимпиаде должны играть те ребята, которые завоевали эту возможность для нашей страны. Есть главный тренер, который решает, кого брать, какой должен быть состав. Конечно, мне было бы интересно, но по справедливости должны играть те ребята, которые заслужили выход на Олимпиаду,

– сказал Ярмоленко.

Напомним, что 34-летний Андрей Ярмоленко является рекордсменом национальной сборной Украины, за которую выступает с 2009 года. На его счету наибольшее количество матчей в истории "сине-желтых" – 116. Он забил за это время 46 голов и лишь на 2 мяча отстает от лучшего бомбардира Андрея Шевченка (48).

. Всего в заявку на турнир каждая сборная имеет право заявить 18 футболистов. На соревнованиях будет представлено 16 команд. Действующим олимпийским чемпионом является сборная Бразилии.