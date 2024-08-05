Илья Ковтун впервые прокомментировал получение олимпийского "серебра"

Украинский гимнаст Илья Ковтун впервые прокомментировал занятое второе место на Олимпиаде-2024. Он отметил, что не сразу понял, что произошло.

В понедельник, 5 августа, состоялся финал по спортивной гимнастике. В соревнованиях на параллельных брусьях Илья Ковтун завоевал серебряную медаль.

Читайте также "Дремота приносит золотую медаль": пресс-служба Олимпиады неординарно пошутила над Магучих

Комментарий Ковтуна относительно долгожданной медали

Украинец отметил, что ему трудно осознать то, что произошло. В частности он даже не сразу понял, что "серебро" в его руках.

Очень счастлив, но это как-то быстро было. Не очень понял, что случилось, но думаю, что пройдет немного времени, и я пойму, что стал олимпийским призером на брусьях,

– рассказал Ковтун.

Также он сказал о сложностях, с которыми встретился на соревновании.

"Мне было не очень трудно начать, пока все ребята сделают свои комбинации. Было трудно, что я иду первым и надо выполнить на максимум свою комбинацию, нигде не сделать ошибки, это было труднее", – добавил Илья Ковтун.

Илья Ковтун впервые в своей карьере стал призером Олимпийских игр.

Напомним, что "серебро" гимнаста стало вторым для Украины. Первое получил Сергей Кулиш в стрельбе из винтовки.