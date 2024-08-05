В воскресенье, 4 августа, состоялся финал прыжков в высоту на Олимпиаде-2024. По его результатам, Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой.
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Интересная подпись к фото Магучих
На просторах Интернета завирусилось фото, где украинская спортсменка лежит с закрытыми глазами и настраивается на свой следующий прыжок.
Пресс-служба Олимипады решила забавно подписать эту фотографию.
Вы можете отдыхать, но можете ли вы задремать во время финала Олимпийских игр?
– написали они в своем X.
После того, как Ярослава Магучих получила медаль они ответили на этот твит еще одним забавным сообщением.
"Обновление: Дремота приносит золотые медали, каждый должен спать больше", – написали в пресс-службе Олимпийских игр.
Напомним, что украинка Ирина Геращенко получила бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2024.