У понеділок, 5 серпня, відбувся фінал зі спортивної гімнастики. У змаганнях на паралельних брусах Ілля Ковтун виборов срібну медаль.
Читайте також "Дрімота приносить золоту медаль": пресслужба Олімпіади неординарно пожартувала над Магучіх
Коментар Ковтуна щодо довгоочікуваної медалі
Українець зазначив, що йому важко усвідомити те, що сталося. Зокрема він навіть не одразу зрозумів, що "срібло" в його руках.
Дуже щасливий, але це якось швидко було. Не дуже зрозумів, що трапилося, але думаю, що мине трішки часу, і я зрозумію, що став олімпійським призером на брусах,
– розповів Ковтун.
Також він сказав про складнощі, з якими зустрівся на змаганні.
"Мені було не дуже важко почати, поки всі хлопці зроблять свої комбінації. Було важко, що я йду першим і треба виконати на максимум свою комбінацію, ніде не зробити помилки, це було важче", – додав Ілля Ковтун.
Нагадаємо, що "срібло" гімнаста стало другим для України. Перше здобув Сергій Куліш у стрільбі з гвинтівки.