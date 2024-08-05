У понеділок, 5 серпня, відбувся фінал зі спортивної гімнастики. У змаганнях на паралельних брусах Ілля Ковтун виборов срібну медаль.

Читайте також "Дрімота приносить золоту медаль": пресслужба Олімпіади неординарно пожартувала над Магучіх

Коментар Ковтуна щодо довгоочікуваної медалі

Українець зазначив, що йому важко усвідомити те, що сталося. Зокрема він навіть не одразу зрозумів, що "срібло" в його руках.

Дуже щасливий, але це якось швидко було. Не дуже зрозумів, що трапилося, але думаю, що мине трішки часу, і я зрозумію, що став олімпійським призером на брусах,

– розповів Ковтун.

Також він сказав про складнощі, з якими зустрівся на змаганні.

"Мені було не дуже важко почати, поки всі хлопці зроблять свої комбінації. Було важко, що я йду першим і треба виконати на максимум свою комбінацію, ніде не зробити помилки, це було важче", – додав Ілля Ковтун.

Довідка. Ілля Ковтун вперше у своїй кар'єрі став призером Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що "срібло" гімнаста стало другим для України. Перше здобув Сергій Куліш у стрільбі з гвинтівки.