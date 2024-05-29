МОК закрывает глаза на реальные факты: Харлан раскритиковала допуск россиян к Олимпиаде-2024

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан не согласна с решением МОК допустить к соревнованиям атлетов из России. Под так называемым "нейтральным" статусом скрываются сторонники войны.

Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам с российскими и белорусскими паспортами соревноваться на Играх-2024 в Париже. Атлеты из стран-агрессоров должны соответствовать критериям нейтральности.

Читайте также Эффектный камбэк Харлан принес победу: украинские саблистки выиграли "золото" на Кубке мира

Харлан: Чем это похоже на нейтралитет?

Однако на практике никто тщательно не проверяет российских спортсменов. Не секрет, что многие из них представляют спортивные клубы захватнической армии и поддерживают преступную войну против Украины.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан раскритиковала МОК за такую лояльность к представителям страны-террористки. По ее мнению, Комитет переложил ответственность на спортивные федерации, которые закрывают глаза на нарушения.

Я не могу с этим согласиться. Во-первых, потому что этих людей продолжает финансировать государство. Во-вторых, спортсмены, которые выступали как нейтральные, возвращались домой и праздновали с флагами своей страны. Чем это похоже на нейтралитет? Многие спортсмены, которые считаются нейтральными, открыто поддерживают войну и армию. Для меня этим решением они закрывают глаза на реальные факты,

– сказала Харлан.

"Нейтральные" атлеты в Париже-2024: что известно