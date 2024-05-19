Накануне командных соревнований лидер сборной Украины Ольга Харлан выиграла серебряную медаль. В финале украинка уступила Саре Бальцер из Франции (8:15).

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Золотое выступление украинок на Кубке мира

В заключительный день этапа Кубка мира в Пловдиве состоялись командные соревнования. Украинская команда в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой начали выступление с победы над Алжиром (45:35).

В четвертьфинале украинки победили представительниц из топ-5 мирового рейтинга сборную США (45:38). За выход в финал наши саблистки соревновались против Франции – сильнейшей сборной мира. Наши девушки уверенно обыграли француженок – 45:38.

В борьбе за "золото" украинки победили Испанию (45:43). Перед выходом Харлан украинки уступали в счете – 37:40. Однако лидер сборной Украины сумела совершить камбэк и вырвать победу.