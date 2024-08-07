Бронзовый призер Игр-2012 Александр Гвоздик поделился своими ожиданиями относительно финального поединка между Александром Хижняком и Нурбеком Оралбаем из Казахстана. "Полтавский танк" попытается завоевать для Украины третью золотую медаль.

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Гвоздик: Саша выиграет все поединки

В начале 2024 года Александр Хижняк получил тяжелую травму руки – у боксера оторвалось сухожилие. Ему была сделана операция, а впоследствии украинец проходил длительное восстановление.

Фактически на Олимпийских играх Хижняк провел первые официальные бои после травмы. По мнению Александра Гвоздика, длительное лечение не повлияло на боксера.

Я особых изменений не увидел. Как говорится: "Зачем ремонтировать то, что не сломано?" Можно посмотреть один раунд из любого поединка Хижняка и ты увидел все его бои, это ни в коем случае не критика. Саша выигрывает все поединки, бьет всех, то зачем ему что-то менять?,

– отметил Гвоздик.

Гвоздик считает Хижняка фаворитом финала. Украинца ожидает тяжелый бой, но "снова победит Саша".

Хижняк проводит поединки первым номером

Также Гвоздик провел параллели с финалом в Токио-2020. Тогда Хижняк вел по очкам в поединке против Эберта Соузы и не собирался отсиживаться в обороне. Однако украинец пропустил роковой удар от бразильца и потерял "золото".

"Саша прессинговал, молотил бразильца, выкладывался на полную. Но это бокс, такое случается. Почему он не засушил бой, когда уверенно вел по очкам, а продолжал идти вперед? Хижняк никогда не сушил бои, потому что не умеет этого делать. Саша все свои поединки проводит в высоком темпе первым номером", – отметил Гвоздик.

Напомним, что на пути к финалу ОИ-2024 Хижняк одержал три победы в трех поединках. В полуфинале украинец убедительно одолел двукратного олимпийского чемпиона Арлена Лопеса.

Финальный бой между Хижняком и Оралбаем состоится 7 августа. Начало поединка запланировано на 23.51 по киевскому времени.