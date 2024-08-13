Вернулись домой: пограничники встретили украинских олимпийцев

Завершилась летняя Олимпиада-2024 в Париже и пришло время атлетам возвращаться домой. Государственная пограничная служба встретила поезд с украинским олимпийцами.

В Украину из Франции вернулись спортсмены и тренеры, которые представляли страну на Олимпийских играх-2024 в Париже. Пограничники с аплодисментами и цветов встретили атлетов на паспортном контроле.

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Кого встретили пограничники с Олимпиады-2024

В Украину из Варшавы приехали спортсмены и их тренеры, которые представляли наше государство на Играх-2024. Среди них ГПСУ встретили серебряных призеров Людмилу Лузан (каноэ-двойка 500 метров), Ирина Коляденко (вольная борьба), Парвиз Насибов (греко-римская борьба).

Также на "олимпийском экспрессе" присутствовали бронзовый призер по греко-римской борьбе Жан Беленюк и пловчихи представительницы спорткоманды ГПСУ Марина и Владислава Алексиивы.

Видео ГПСУ:

Спортсмены поблагодарили военных за их службу и защиту Украины. Напомним, что боксер Александр Хижняк, который является военнослужащим ГПСУ, принес "золото" Олимпиады-2024 для Украины.