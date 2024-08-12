Перед Олимпиадой-2024 в Париже председатель НОК Украины Вадим Гутцайт рассказывал об изменениях призовых для спортсменов, которые получат медали на соревнованиях. Всего медалистами в Париже стали 15 украинских атлетов.

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Призовой фонд не изменился

В апреле этого года, председатель НОК Украины Вадим Гутцайт рассказывал о том, что будут изменения в выплатах за медали Олимпиады-2024: за "серебро" – 100 тысяч долларов США и за "бронзу" – 80 тысяч долларов США,

Скорее всего Гутцайт ошибся потому, что призовые не изменились со времен Олимпийских игр в Лондоне-2012. Есть соответствующее постановление Кабинета министров Украины "Об установлении вознаграждений спортсменам Украины – чемпионам, призерам Олимпийских игр и их тренерам".

Последние изменения в постановлении происходили в 2012 году.

Установить спортсменам Украины – чемпионам, призерам Олимпийских игр и их тренерам начиная с ХХХ летних Олимпийских игр вознаграждения в таких размерах: I место – 125 тысяч долларов США, II место – 80 тысяч, III место – 55 тысяч долларов США,

– говорится в постановлении Кабмина Украины.

Поэтому на самом деле сумма, которая была выделена Министерству молодежи и спорта для награждения украинских олимпийцев, составляет 1 миллион 450 тысяч долларов США. Также, кроме спортсменов, получат выплаты их тренеры.