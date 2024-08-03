Отголосок расистского скандала на Копа Америка: произошла потасовка между футболистами на Играх

Этим летом состоялся турнир Копа Америка-2024 на котором участвовали команды с южноамериканьского континента. После победного финала аргентинские футболисты спели расистскую песню о сборной Франции.

Игроки сборной Аргентины после исполнения песни в прямом эфире в соцсети Инстаграм получили много хейта, но были те кто их защитил. Больше всего досталось футболисту Челси Энцо Фернандесу, от которого отписались французские одноклубники.

Читайте также Одноклубник Мудрика вляпался в расистский скандал: звезда Челси извинился за поступок

Схватка между французами и аргентинцами на Олимпиаде-2024

После матча между олимпийскими сборными по футболу Францией и Аргентиной состоялась стычка игроков обеих команд. Капитан французов Александр Ляказетт рассказал почему возникла эта ситуация.

Между странами, находившихся на поле, возникло сильное соперничество на фоне высказываний аргентинцев. Для нас это победа как на поле, так и за его пределами. Мы помним, что было сказано, и мне это неприятно,

– заявил Ляказетт.

Отметим, что сборная Франции прошла в полуфинал турнира по футболу на Олимпийских играх-2024, где встретится с египтянами. Матч состоится 5 августа в 22:00 по киевскому времени.

Сборная Украины впервые в своей истории принимала участие в Играх-2024 в Париже. К сожалению, команде Руслана Ротаня не удалось преодолеть групповой этап. Украинцы заняли третье место в квартерти, где была Аргентина и покинули Олимпиаду-2024.