Гравці збірної Аргентини після виконання пісні у прямому ефірі в соцмережі Інстаграм отримали багато хейту, але були ті хто їх захистив. Більше всього дісталось футболісту Челсі Енцо Фернандесу, від якого відписались французькі одноклубники.

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Сутичка між французами та аргентинцям на Олімпіаді-2024

Після матчу між олімпійськими збірними з футболу Францією та Аргентиною відбулась сутичка гравців обох команд. Капітан французів Александр Ляказетт розповів чому виникла ця ситуація.

Між країнами, що перебували на полі, виникло сильне суперництво на тлі висловлювань аргентинців. Для нас це перемога як на полі, так і за його межами. Ми пам'ятаємо, що було сказано, і мені це неприємно,

– заявив Ляказетт.

Зазначимо, що збірна Франції пройшла до півфіналу турніру з футболу на Олімпійських іграх-2024, де зустрінеться з египтянами. Матч відбудеться 5 серпня о 22:00 за київським часом.

Збірна України вперше у свої історії брала участь у Іграх-2024 в Парижі. На жаль, команді Руслана Ротаня не вдалось подолати груповий етап. Українці посіли третє місце в квартерті, де була Аргентина та покинули Олімпіаду-2024.