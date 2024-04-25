Хотел умереть под пулями: во Франции задержали парня, который планировал теракт на Олимпиаде

В Париже летом состоятся Олимпийские игры. Правоохранительные органы Франции активно готовятся к этому событию, ведь ожидают, что во время соревнований могут произойти теракты.

О такой угрозе власть предупредила местная разведка. Более того, Франция уже попросила ряд стран направить к себе военных, чтобы гарантировать безопасность.

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Первый тревожный звонок

Появились первые подтверждения, что угроза является реальной. Французские правоохранители арестовали 16-летнего юношу по подозрению в подготовке теракта на Играх.

Парень привлек к себе внимание полиции своими сообщениями в телеграме. Он пытался приобрести материалы для изготовления пояса со взрывчаткой. Также он писал, что хочет умереть смертью мученика во имя террористической организации ИГИЛ.

Сообщается, что юноша был арестован 23 апреля в доме своих родителей на востоке Франции в Верхней Савойе. Следователи обнаружили у него рукописи, среди которых была клятва верности "Исламскому государству".

У подозреваемого изъяли смартфон и отправили на экспертизу. Уже в отделе полиции он признался, что хотел совершить теракт во время Олимпиады с применением винтовки и пояса со взрывчаткой. Юноша заявил, что его целью был деловой район Ла-Дефанс. После нападения он хотел умереть под пулями полицейских.

Сейчас прокуратура начала предварительное расследование по обвинению в "участии в террористическом преступном сообществе с целью подготовки преступлений, связанных с нападениями на людей".

. Ранее об опасности на Олимпийских играх также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Он ожидает атаку от России, по меньшей мере, информационную.

Напомним, что Олимпиада-2024 продлится с 26 июля по 11 августа. В программе Игр запланированы соревнования в 32 видах спорта.