Также на мероприятие были приглашены президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и исполняющий обязанности министра молодежи и спорта страны Матвей Бедный. 24 Канал побывал на событии и взял эксклюзивный комментарий у лидера украинской сборной по дзюдо.

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О трудностях перед Играми-2024

Дарья Билодид рассказала о трудностях, с которыми уже столкнулась во время подготовки к Олимпийским играм-2024.

Были сложности, ведь это была новая категория для меня. Я резко перешла с 48 до 57 килограммов. Трудно было найти правильный путь, подготовку к соперницам. В общем многое сначала не получалось. Но впоследствии все удалось. Для этого мне понадобилось два года, чтобы дойти до того уровня, который имею сейчас,

– ответила дзюдоистка в комментарии журналистке Валерии Фургалец.

Также Дарья отреагировала на информацию о своей травме, которая помешала ей выступить на чемпионате мира-2024 по дзюдо, который проходил в Абу-Даби с 19-го по 24-е мая. Билодид рассказала, что уже почти восстановилась от повреждения, но не раскрыла никаких других деталей.

Билодид о допуске россиян

Билодид поделилась своими негативными впечатлениями от допуска россиян и белорусов к Олимпиаде в Париж, где враждебные представители будут соревноваться под нейтральным статусом.

Плохо отношусь к такому решению МОК, которое считаю неправильным. Страна-агрессор не может участвовать в таких соревнованиях, но я, к сожалению, ничего изменить не могу. Поэтому придется бороться,

– отметила лидер сборной Украины по дзюдо.

Отметим, что кроме Дарьи Билодид в презентации приняли участие другие будущие участники Игр-2024: Богдан Ядов, Елизавета Литвиненко, Дильшот Халматов и Антон Савицкий.