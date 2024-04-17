Вадим Гутцайт розповів, яка винагорода передбачена для українських спортсменів. За золоту, срібну та бронзову медалі у Парижі-2024 представники нашої країни отримуватимуть кілька десятків тисяч доларів.

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Грошова винагорода для українських спортсменів

Президент Національного олімпійського комітету заявив, що 125 тисяч доларів передбачено за 1 місце, за золоту медаль. А за "бронзу" і "срібло" – 80 тисяч і 100 тисяч доларів. Ці преміальні кошти закладені в бюджеті.

Плюс стипендії спортсмени отримують. Тобто мотивація дуже потужна. Але, я впевнений, зараз мало хто думає про гроші. Зараз усі думають, щоб прославити нашу державу,

– додав Вадим Гутцайт.

Відзначимо. НОК також розробив протокол для українських спортсменів щодо поводження з "нейтральними" спортсменами. Згідно з ним, заборонено тиснути руки, фотографуватися, стояти поруч, розмовляти тощо.

Нагадаємо, що спортсменів з Росії та Білорусі допустили на Олімпіаду-2024 у "нейтральному" статусі. Попри їх допуск Україна не планує бойкотувати змагання.