Александр Желтяков не смог пробиться в полуфинал Олимпийских игр-2024 на дистанции 200 метров на спине. Результат украинский пловца в квалификации стал 20-м, тогда как дальше проходили 16 лучших.

Читайте также Драма в финале ОИ-2024: результат украинской женской команды по гребле

Неудача Александра Желтякова

Для 18-летнего пловца это первые Олимпийские игры в карьере, это вторая подряд неудача молодого Желтякова на соревнованиях. До этого Александр провалил квалификацию на дистанции в 100 метров.

Считаю, что неправильно было заболеть перед этим стартом. Когда мы приехали, в день открытия почти все пловцы заболели. Но это не главная проблема была,

– заявил Желтяков.

Александр считает, что его настроение на Олимпиаду было не самым лучшим. Пловец объяснил, что все это из-за многих недель плохих тренировок.

Спортсмен также заявил, что это не то, что он ожидал от соревнований, но результат такой как есть. Александр заметил, что он не сдается и будет идти дальше к победам. В 2023 году Желтяков стал чемпионом мира среди юниоров в Израиле на дистанции 100 метров на спине.

Олимпийская сборная Украины на Игра-2024 в Париже занимает 36 место и имеет одну бронзовую медаль, которую получила Ольга Харлан в фехтовании на саблях.