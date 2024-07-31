Олександр Желтяков не зміг пробитись у півфінал Олімпійських ігор-2024 на дистанції 200 метрів на спині. Результат український плавця в кваліфікації став 20-м, тоді як далі проходили 16 найкращих.

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Невдача Олександра Желтякова

Для 18-річного плавця це перші Олімпійські ігри в кар'єрі, це друга підряд невдача молодого Желтякова на змаганнях. До цього Олександр провалив кваліфікацію на дистанції у 100 метрів.

Вважаю, що неправильно було захворіти перед цим стартом. Коли ми приїхали, у день відкриття майже всі плавці захворіли. Але це не головна проблема була,

– заявив Желтяков.

Олександр вважає, що його настрій на Олімпіаду був не найкращим. Плавець пояснив, що все це через багато тижнів поганих тренувань.

Спортсмен також заявив, що це не те, що він очікував від змагань, але результат такий як є. Олександр зауважив, що він не здається і буде йти далі до перемог. В 2023 році Желтяков став чемпіоном світу серед юніорів в Ізраїли на дистанції 100 метрів на спині.

Олімпійська збірна України на Ігра-2024 в Парижі займає 36 місце та має одну бронзову медаль, яку здобула Ольга Харлан у фехтуванні на шаблях.