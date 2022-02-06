Расписание выступлений украинских спортсменов на 7 февраля
Украинские олимпийцы выйдут на старт в скелетоне, санном спорте, биатлоне и горнолыжном спорте. Всего в третий соревновательный день состоятся соревнования по 13 дисциплинам, пишет 24 канал.
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Горнолыжный спорт
03:30. Гигантский слалом, женщины. 1-й заезд – Анастасия Шепиленко.
06:00. Скоростной спуск, мужчины. Финал – Иван Ковбаснюк.
Скелетон
06:25. Мужчины, официальная тренировка. 1-й этап – Владислав Гераскевич.
(после завершения состоится вторая официальная тренировка. 2-й заезд Владислава Гераскевича).
Санный спорт
10:00. Двойки, мужчины. 3-й тренировочный заезд – Игорь Стахив/Андрей Лисецкий.
Биатлон
11:00. Индивидуальная гонка (15 км), женщины – Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко.
Санный спорт
11:20. Двойки, мужчины. 4-й тренировочный заезд – Игорь Стахив/Андрей Лисецкий.
13:50. Женщины. 1-я попытка – Елена Стецкив, Юлианна Туницкая.