Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого
Українські олімпійці вийдуть на старт у скелетоні, санному спорті, біатлоні та гірськолижному спорті. Загалом у третій змагальний день відбудуться змагання з 13-х дисциплін, пише 24 канал.
До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні
Гірськолижний спорт
03:30. Гігантський слалом, жінки. 1-й заїзд – Анастасія Шепіленко.
06:00. Швидкісний спуск, чоловіки. Фінал – Іван Ковбаснюк.
Скелетон
06:25. Чоловіки, офіційне тренування. 1-й етап – Владислав Гераскевич.
(після завершення відбудеться друге офіційне тренування. 2-й заїзд Владислава Гераскевича).
Санний спорт
10:00. Двійки, чоловіки. 3-й тренувальний заїзд – Ігор Стахів/Андрій Лисецький.
Біатлон
11:00. Індивідуальна гонка (15 кілометрів), жінки – Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко.
Санний спорт
11:20. Двійки, чоловіки. 4-й тренувальний заїзд – Ігор Стахів/Андрій Лисецький.
13:50. Жінки. 1-а спроба – Олена Стецків, Юліанна Туницька.