Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого

Українські олімпійці вийдуть на старт у скелетоні, санному спорті, біатлоні та гірськолижному спорті. Загалом у третій змагальний день відбудуться змагання з 13-х дисциплін, пише 24 канал.

До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

Гірськолижний спорт

03:30. Гігантський слалом, жінки. 1-й заїзд – Анастасія Шепіленко.

06:00. Швидкісний спуск, чоловіки. Фінал – Іван Ковбаснюк.

Скелетон

06:25. Чоловіки, офіційне тренування. 1-й етап – Владислав Гераскевич.

(після завершення відбудеться друге офіційне тренування. 2-й заїзд Владислава Гераскевича).

Санний спорт

10:00. Двійки, чоловіки. 3-й тренувальний заїзд – Ігор Стахів/Андрій Лисецький.

Біатлон

11:00. Індивідуальна гонка (15 кілометрів), жінки – Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко.

Важливо! 6 лютого зі списку "індивідуалки" зняли Дарію Блашко. Біатлоністка отримала позитивний тест на коронавірус.

Санний спорт

11:20. Двійки, чоловіки. 4-й тренувальний заїзд – Ігор Стахів/Андрій Лисецький.

13:50. Жінки. 1-а спроба – Олена Стецків, Юліанна Туницька.

До уваги. На Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів у 12 видах спорту.