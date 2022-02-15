Олимпиада-2022: расписание выступления украинцев на 16 февраля
15 февраля 2022 , 20:01Читати новину українською
В среду, 16 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх на старт выйдут 10 представителей Украины. Расписание турнира – на Спорт24.
Открывать программу 12-го соревновательного дня для Украины будет горнолыжный Иван Ковбаснюк. Он будет соревноваться в слаломе после того, как пропустил слалом-гигант, сообщает 24 канал.
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Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2022 16 февраля
- 04:15. Иван Ковбаснюк: горнолыжный спорт (слалом)
- 09:15. Юлия Кроль, Марина Анцибор: лыжные гонки (командный спринт, полуфинал)
- 09:45. Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк: биатлон (эстафета)
- 13:00. Александр Окипнюк, Александр Абраменко: фристайл (лыжная акробатика, финал)
- 13:30. Ульяна Дуброва: шорт-трек (1500 м, четвертьфинал)
Всего же в двенадцатый соревновательный день Олимпиады в Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей в пяти видах спорта.