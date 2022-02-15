Відкривати програму 12-го змагального дня для України буде гірськолижний Іван Ковбаснюк. Він змагатиметься у слаломі після того, як пропустив слалом-гігант, повідомляє 24 канал.
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Розклад виступів українців на Олімпіаді-2022 16 лютого
- 04:15. Іван Ковбаснюк: гірськолижний спорт (слалом)
- 09:15. Юлія Кроль, Марина Анцибор: лижні перегони (командний спринт, півфінал)
- 09:45. Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк: біатлон (естафета)
- 13:00. Олександр Окіпнюк, Олександр Абраменко: фристайл (лижна акробатика, фінал)
- 13:30. Уляна Дуброва: шорт-трек (1500 м, чвертьфінал)
Всього ж у дванадцятий змагальний день Олімпіади в Пекіні буде розіграно вісім комплектів медалей у п'яти видах спорту.