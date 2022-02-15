Відкривати програму 12-го змагального дня для України буде гірськолижний Іван Ковбаснюк. Він змагатиметься у слаломі після того, як пропустив слалом-гігант, повідомляє 24 канал.

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Розклад виступів українців на Олімпіаді-2022 16 лютого

04:15. Іван Ковбаснюк : гірськолижний спорт (слалом)

: гірськолижний спорт (слалом) 09:15. Юлія Кроль, Марина Анцибор : лижні перегони (командний спринт, півфінал)

: лижні перегони (командний спринт, півфінал) 09:45. Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк : біатлон (естафета)

: біатлон (естафета) 13:00. Олександр Окіпнюк, Олександр Абраменко : фристайл (лижна акробатика, фінал)

: фристайл (лижна акробатика, фінал) 13:30. Уляна Дуброва: шорт-трек (1500 м, чвертьфінал)

Всього ж у дванадцятий змагальний день Олімпіади в Пекіні буде розіграно вісім комплектів медалей у п'яти видах спорту.