Открывать программу 12-го соревновательного дня для Украины будет горнолыжный Иван Ковбаснюк. Он будет соревноваться в слаломе после того, как пропустил слалом-гигант, сообщает 24 канал.

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Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2022 16 февраля

04:15. Иван Ковбаснюк : горнолыжный спорт (слалом)

: горнолыжный спорт (слалом) 09:15. Юлия Кроль, Марина Анцибор : лыжные гонки (командный спринт, полуфинал)

: лыжные гонки (командный спринт, полуфинал) 09:45. Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк : биатлон (эстафета)

: биатлон (эстафета) 13:00. Александр Окипнюк, Александр Абраменко : фристайл (лыжная акробатика, финал)

: фристайл (лыжная акробатика, финал) 13:30. Ульяна Дуброва: шорт-трек (1500 м, четвертьфинал)

Всего же в двенадцатый соревновательный день Олимпиады в Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей в пяти видах спорта.