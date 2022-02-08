Олимпиада-2022: расписание выступлений украинцев 9 февраля
8 февраля 2022 , 20:45Читати новину українською
На XXIV зимних Олимпийских играх 9 февраля на старт выйдут 7 представителей Украины. В этот день Украина будет представлена в горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, санном спорте и скелетоне.
Всего же в пятый день соревнований Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград, сообщает 24 канал.
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Первой в квалификации выступит горнолыжница Анастасия Шепиленко. В утреннюю сессию она будет соревноваться в слаломе, и если войдет в топ-30 – будет участвовать в финале.
Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2022 9 февраля
- 04:15. Анастасия Шепиленко: Горнолыжный спорт (слалом, первый заезд)
- 07:45. Анастасия Шепиленко: Горнолыжный спорт (слалом, второй заезд)
- 10:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (прыжки с трамплина)
- 13:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (лыжные гонки)
- 14:20. Игорь Стахив/Андрей Лисецкий: санный спорт (двойки, первый заезд)
- 15:35. Игорь Стахив/Андрей Лисецкий: санный спорт (двойки, второй заезд)