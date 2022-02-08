Усього ж у п'ятий день змагань Олімпіади в Пекіні буде розіграно шість комплектів нагород, повідомляє 24 канал.

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Першою у кваліфікації виступить гірськолижниця Анастасія Шепіленко. У ранкову сесію вона змагатиметься у слаломі, і якщо увійде у топ-30 – братиме участь у фіналі.

Розклад виступів українців на Олімпіаді-2022 9 лютого

  • 04:15. Анастасія Шепіленко: гірськолижний спорт (слалом, перший заїзд)
  • 07:45. Анастасія Шепіленко: гірськолижний спорт (слалом, другий заїзд)
  • 10:00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (стрибки з трампліна)
  • 13:00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (лижні перегони)
  • 14:20. Ігор Стахів/Андрій Лисецький: санний спорт (двійки, перший заїзд)
  • 15:35. Ігор Стахів/Андрій Лисецький: санний спорт (двійки, другий заїзд)