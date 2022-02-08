Всего же в пятый день соревнований Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград, сообщает 24 канал.

Смотрите также Результаты соревнований Олимпийских игр 2022 в Пекине: кто получил медали 8 февраля

Первой в квалификации выступит горнолыжница Анастасия Шепиленко. В утреннюю сессию она будет соревноваться в слаломе, и если войдет в топ-30 – будет участвовать в финале.

Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2022 9 февраля

04:15. Анастасия Шепиленко : Горнолыжный спорт (слалом, первый заезд)

: Горнолыжный спорт (слалом, первый заезд) 07:45. Анастасия Шепиленко : Горнолыжный спорт (слалом, второй заезд)

: Горнолыжный спорт (слалом, второй заезд) 10:00. Дмитрий Мазурчук : лыжное двоеборье (прыжки с трамплина)

: лыжное двоеборье (прыжки с трамплина) 13:00. Дмитрий Мазурчук : лыжное двоеборье (лыжные гонки)

: лыжное двоеборье (лыжные гонки) 14:20. Игорь Стахив/Андрей Лисецкий : санный спорт (двойки, первый заезд)

: санный спорт (двойки, первый заезд) 15:35. Игорь Стахив/Андрей Лисецкий: санный спорт (двойки, второй заезд)

К слову. В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.