Всего же в пятый день соревнований Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград, сообщает 24 канал.

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Первой в квалификации выступит горнолыжница Анастасия Шепиленко. В утреннюю сессию она будет соревноваться в слаломе, и если войдет в топ-30 – будет участвовать в финале.

Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2022 9 февраля

  • 04:15. Анастасия Шепиленко: Горнолыжный спорт (слалом, первый заезд)
  • 07:45. Анастасия Шепиленко: Горнолыжный спорт (слалом, второй заезд)
  • 10:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (прыжки с трамплина)
  • 13:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (лыжные гонки)
  • 14:20. Игорь Стахив/Андрей Лисецкий: санный спорт (двойки, первый заезд)
  • 15:35. Игорь Стахив/Андрей Лисецкий: санный спорт (двойки, второй заезд)