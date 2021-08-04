Олимпиада-2020: украинка Ткачук побила личный рекорд на 400 метрах с барьерами

Украинские бегуньи Анна Рыжикова и Виктория Ткачук выступили в финале на дистанции 400 метров с барьерами на Олимпиаде-2020. Ткачук финишировала 6-й и побила собственный рекорд.

"Будто был финал А и финал Б"

Виктория Ткачук прокомментировала свое выступление в финале и личный рекорд. Украинка осталась в шоке от результатов, которые показали легкоатлетки лидерской тройки.

Как это было Рыжикова и Ткачук – в топ-6 Олимпиады в историческом забеге с барьерами для Украины

Будто был финал А и финал Б. Они бежали отдельно, а мы с девчонками отдельно. Рада за то, что именно в финале показала свой лучший. Резервы есть, поэтому нужно улучшать результат,

– призналась спортсменка.

"При пустых трибунах каждое сообщение вспоминается"

До Токио личным рекордом 26-летней легкоатлетки было время 54.93 секунды, который она установила в 2020 году. На Олимпиаде-2020 Ткачук финишировала с результатом 53.79.

Виктория рассказала, что не все пошло по плану, было выполнено несколько ошибок, которые она с тренером будет анализировать. Она не претендовала на центральные дорожки. Нет разницы, по какой дорожке бежать, если всюду равные условия.

Ткачук искренне благодарна всем за поддержку и теплые слова. При пустых трибунах каждое сообщение было перед глазами украинок.

Передаю привет родителям, друзьям, знакомым. Спасибо за поддержку, мы чувствуем, при пустых трибунах каждое сообщение вспоминается,

– сказал Виктория.