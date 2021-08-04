" Ніби був фінал А і фінал Б"

Вікторія Ткачук прокоментувала свій виступ у фіналі та особистий рекорд. Українка залишилась шокована результатами, які показали легкоатлетки лідерської трійки.

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Ніби був фінал А і фінал Б. Вони бігли окремо, а ми з дівчатами окремо. Рада за те, що саме у фіналі показала свій найкращий. Резерви є, тому потрібно покращувати результат,

– зізналась спортсменка.

Цікаво! До Токіо особистий рекорд 26-річної легкоатлетки був час 54.93 секунди, який вона встановила у 2020 році. На Олімпіаді-2020 Ткачук фінішувала з результатом 53.79.

"З а порожніх трибун кожне повідомлення згадується"

Вікторія розповіла, що не все пішло за планом, було виконано декілька помилок, які вона з тренером буде аналізувати. Вона не претендувала на центральні доріжки. Немає різниці, якою доріжкою бігти, якщо усюди рівні умови.

Ткачук щиро вдячна усім за підтримку та теплі слова. За порожніх трибун кожне повідомлення було перед очима українок.

Передаю привіт батькам, друзям, знайомим. Дякую за підтримку, ми відчуваємо, за пустих трибун кожне повідомлення згадується,

– сказав Вікторія.