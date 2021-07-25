Олимпиада-2020: Украина уступила России в стрельбе из лука

На Олимпийских играх в Токио в 1/8 финала командных соревнований по стрельбе из лука встречались женские сборные Украины и России. Последние выступают без государственной символики и имеют официальное название РОК (от Российского олимпийского комитета).

К сожалению, украинки уступили россиянкам со счетом 2: 6. Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова взяли очки только в 3 сете.

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Украина – Россия: как проходило противостояние

Украинским девушкам "не пошло" уже с первых секунд. Зато россиянки только увеличивали и увеличивали свое преимущество.

Украинкам удалось несколько реабилитироваться в 3 сете. Они взяли в нем 2 очка и вообще вышли победительницами – 52 против 51.

Правда, в 4 сете атлетки из России пришли в себя и снова торжествовали.

Добавим, что за команду РОК выступали Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова.

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Украина – Россия: результаты 1/8 в стрельбе из лука / Скриншот 24 канала

Реакция украинских лучниц на поражение

По словам Лидии Сичениковой, они делали ставку на командные соревнования.

"Очень жаль, что не получилось. Мы были уверены, что сегодня будем соревноваться за медали. В первой серии мы где-то не угадали с ветром, а потом было несколько ошибок, которые не удалось усовершенствовать", – отметила она.

Вероника Марченко добавила, что не до конца собрались и где-то недоработали. Также немного не хватило уверенности. Поэтому теперь будут бороться за индивидуальные награды.

Был большой перерыв между соревнованиями. Мы где-то 2 года не собирались. Поэтому в этом году очень тяжело было восстанавливать в рамках подготовки на Олимпиаде. В 2019 году мы были на пике. И жаль, что нам не удалось его удержать до сих пор,

– дополнила Сиченикова.

Вероника также отметила, что перенос Олимпиады пошел всем не на пользу. Ведь тренировки проходили в сложных условиях.

"Мы не до конца выполняли нормативы, необходимые для нас. Мало было соревнований, мы не видели соперников. Более того, немного отвыкли друг от друга. Поэтому появился определенный страх – стало трудно встречаться с оппонентами ", - подытожила украинская спортсменка.

Заметим, что Вероника Марченко родилась в Львове, Лидия Сиченикова – в Черновцах , а Анастасия Павлова – родом из Новой Каховки на Херсонщине.