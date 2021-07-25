На жаль, українки поступилися росіянкам із рахунком 2:6. Вероніка Марченко, Анастасія Павлова та Лідія Січенікова взяли очки лише в 3 сеті.

Україна – Росія: як відбувалося протистояння

Українським дівчатам "не пішло" вже з перших секунд. Натомість росіянки лише збільшували й збільшували свою перевагу.

Українкам вдалося дещо реабілітуватися в 3 сеті. Вони взяли в ньому 2 очки та загалом вийшли переможницями – 52 проти 51.

Щоправда, в 4 сеті атлетки з Росії отямилися та знову тріумфували.

Додамо, що а команду РОК виступали Світлана Гомбоєва, Олена Осіпова та Ксенія Перова.



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За словами Лідії Січенікової, вони робили ставку на командні змагання.

"Дуже шкода, що не вийшло. Ми були впевненими, що сьогодні змагатимемося за медалі. В першій серії ми десь не вгадали з вітром, а потім було кілька помилок, які не вдалося вдосконалити", – зауважила вона.

Вероніка Марченко додала, що не до кінця зібралися та десь недопрацювали. Також трошки забракло впевненості. Тому тепер будуть боротися за індивідуальні нагороди.

Була велика перерва між змаганнями. Ми десь 2 роки не збиралися. Тому цього року дуже тяжко було починати знову у межах підготовки на Олімпіаді. В 2019 році ми були на піку. І шкода, що нам не вдалося його втримати до сьогодні,

– доповнила Січенікова.

Вероніка також наголосила, що перенесення Олімпіади пішло всім не на користь. Адже тренування проходили в складних умовах.

"Ми не до кінця виконували нормативи, потрібні для нас. Мало було змагань, ми не бачили суперників. Ба більше, трохи відвикли одна від одної. Тому з'явився певний страх – стало важко зустрічатися з опонентами", – підсумувала українська спортсменка.

Зауважимо, що Вероніка Марченко народилася у Львові, Лідія Січенікова – в Чернівцях, а Анастасія Павлова – родом із Нової Каховки на Херсонщині.