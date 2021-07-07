Олимпиада-2020: кто будет представлять Украину и в каких видах спорта

7 июля 2021 , 13:15
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Источник:

НОК Украины

Национальный олимпийский комитет Украины утвердил поименный состав Олимпийской сборной Украины для участия в Играх XXXII Олимпиады в Токио-2020.

Несмотря на влияние всемирной пандемии и существенные изменения спортивного календаря, в частности перенос Игор с 2020 на 2021 год, украинские спортсмены преодолевали жесткий квалификационный отбор, борясь право представлять страну в соревнованиях сильнейших атлетов планеты.

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Украина на главном спортивном форуме четырехлетия будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах). Наши спортсмены выступят в:

  • бадминтоне,
  • боксе,
  • борьбе свободной (и женской) греко-римской,
  • тяжелой атлетике,
  • велоспорте (шоссе, трек, маунтинбайк),
  • гребле академической,
  • гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе),
  • гимнастике спортивной,
  • гимнастике художественной,
  • дзюдо,
  • каратэ,
  • конном спорте,
  • легкой атлетике,
  • плавании,
  • плавании артистической,
  • стрельбе из лука,
  • стрельбе пулевой,
  • прыжках в воду,
  • прыжках на батуте,
  • современном пятиборье,
  • теннисе,
  • теннисе настольном,
  • триатлоне,
  • фехтовании.

С поименным составом Олимпийской сборной Украины можно ознакомиться по ссылке:

Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

С целью сохранения здоровья наших олимпийцев и с учетом жестких требований ковид-протокола Оргкомитета Токио-2020, традиционную шествие сборной, которое предшествует отъезду команды на Игры, заменит четырехчасовой телемарафон, который состоится в воскресенье, 11 июля в прямом эфире официального транслятора Олимпийских игр в Токио в Украине – телеканала "UA: Первый", начиная с 17.00.

Автор: Ігор Саджениця