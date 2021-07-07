Олимпиада-2020: кто будет представлять Украину и в каких видах спорта
Источник:НОК Украины
Национальный олимпийский комитет Украины утвердил поименный состав Олимпийской сборной Украины для участия в Играх XXXII Олимпиады в Токио-2020.
Несмотря на влияние всемирной пандемии и существенные изменения спортивного календаря, в частности перенос Игор с 2020 на 2021 год, украинские спортсмены преодолевали жесткий квалификационный отбор, борясь право представлять страну в соревнованиях сильнейших атлетов планеты.
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Украина на главном спортивном форуме четырехлетия будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах). Наши спортсмены выступят в:
- бадминтоне,
- боксе,
- борьбе свободной (и женской) греко-римской,
- тяжелой атлетике,
- велоспорте (шоссе, трек, маунтинбайк),
- гребле академической,
- гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе),
- гимнастике спортивной,
- гимнастике художественной,
- дзюдо,
- каратэ,
- конном спорте,
- легкой атлетике,
- плавании,
- плавании артистической,
- стрельбе из лука,
- стрельбе пулевой,
- прыжках в воду,
- прыжках на батуте,
- современном пятиборье,
- теннисе,
- теннисе настольном,
- триатлоне,
- фехтовании.
С поименным составом Олимпийской сборной Украины можно ознакомиться по ссылке:
Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
С целью сохранения здоровья наших олимпийцев и с учетом жестких требований ковид-протокола Оргкомитета Токио-2020, традиционную шествие сборной, которое предшествует отъезду команды на Игры, заменит четырехчасовой телемарафон, который состоится в воскресенье, 11 июля в прямом эфире официального транслятора Олимпийских игр в Токио в Украине – телеканала "UA: Первый", начиная с 17.00.