В воскресенье, 4 июля, олимпийский огонь пронесли по городу Мико. Там и произошло нападение.
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Факел нес 77-летний мужчина, когда в него из водяного пистолета начала стрелять женщина. В это время она кричала "Мы против Олимпиады! Остановите Олимпиаду!".
Полиции удалось задержать нападавшую. При этом один из полицейских был вынужден прикрывать олимпийский огонь и факел своим щитом, чтобы огонь не погас.
Задержанной оказалась 53-летняя безработная женщина из соседнего города Хитачи.
- Отметим, что многие японцы относятся негативно к проведению Олимпиады в Токио в 2021 году. 86% японцев боятся, что проведение Олимпийских игр в стране негативно повлияет на ситуацию с коронавирусом (опрос Kyodo News).
- Организаторы рассматривают возможность значительно сократить количество допущенных зрителей на трибуны. Вероятно, что церемония открытия и масштабные мероприятия на Национальном стадионе будут проходить без зрителей. Единственным исключением являются представители Международного олимпийского комитета.
- Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.