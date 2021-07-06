В воскресенье, 4 июля, олимпийский огонь пронесли по городу Мико. Там и произошло нападение.

Читайте также Олимпийская проблема Японии: как страна годами готовилась к событию и что угрожает успеху

Факел нес 77-летний мужчина, когда в него из водяного пистолета начала стрелять женщина. В это время она кричала "Мы против Олимпиады! Остановите Олимпиаду!".

Полиции удалось задержать нападавшую. При этом один из полицейских был вынужден прикрывать олимпийский огонь и факел своим щитом, чтобы огонь не погас.

Задержанной оказалась 53-летняя безработная женщина из соседнего города Хитачи.