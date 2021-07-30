Комментатора Олимпиады-2020 уволили за расистскую шутку про глаза спортсмена из Южной Кореи
Источник:The Sun
Во время комментирования Олимпиады-2020 греческий журналист Димостенис Кармирис позволил себе расистскую шутку в адрес спортсмена из Южной Кореи. За возмутительное поведение его уволили.
Димостенис Кармирис в прямом эфире обсуждал результаты турнира по настольному теннису. Анализируя игру южнокорейца Юн Йон Сика и грека Панайотиса Гиониса, он пошутил про глаза азиатского спортсмена.
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Корейцы не играют в настольный теннис. У них узкие глаза, поэтому я не понимаю, как они могут видеть мячик, который летает из стороны в сторону,
– сказал журналист, рассмеявшись.
Впоследствии на ERT заявили, что Димостенис Кармирис больше не является сотрудником телеканала.
- "Расистским комментариям не место на телевидении", – отметили там.