Димостенис Кармирис в прямом эфире обсуждал результаты турнира по настольному теннису. Анализируя игру южнокорейца Юн Йон Сика и грека Панайотиса Гиониса, он пошутил про глаза азиатского спортсмена.

Читайте также Романчук с лучшим временем вышел в финал плавания на 1500 метров вольным стилем

Корейцы не играют в настольный теннис. У них узкие глаза, поэтому я не понимаю, как они могут видеть мячик, который летает из стороны в сторону,

– сказал журналист, рассмеявшись.

Впоследствии на ERT заявили, что Димостенис Кармирис больше не является сотрудником телеканала.

"Расистским комментариям не место на телевидении", – отметили там.

Обратите внимание! Северокореец Юн Йон сок в 1/4 турнира уступил китайцу Фаню Чжэньдуню. Тот в финале соревнований поборется за "золото" с соотечественником Ма Лонгом.