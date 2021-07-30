Дімостеніс Карміріс у прямому ефірі обговорював результати турніру з настільного тенісу. Аналізуючи гру південнокорейця Юн Йон Сіка та грека Панайотіса Гіоніса, він пожартував про очі азіатського спортсмена.

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Корейці не грають у настільний теніс. У них вузькі очі, тому я не розумію, як вони можуть бачити м'ячик, який літає з одного боку в інший,

– сказав журналіст, розсміявшись.

Коментатора звільнили з каналу

Згодом на ERT заявили, що Дімостеніс Карміріс більше не є співробітником телеканалу.

"Расистським коментарям не місце на телебаченні", – зазначили там.

Зверніть увагу! Північнокореєць Юн Йон Сік в 1/4 турніру поступився китайцю Фаню Чженьдуню. Той у фіналі змагань побореться за "золото" зі співвітчизником Ма Лонгом.