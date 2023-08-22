Украинка Ольга Лящук получила титул сильнейшей женщины планеты
Источник:Allthingsstrongman
Украинская стронгвумен Ольга Лящук стала победительницей ежегодного турнира по стронгспорту The Shaw Classic. Уроженка Донецка во второй раз завоевала титул сильнейшей женщины планеты.
С 19 по 20 августа в американском Ловленде (штат Колорадо) прошел традиционный турнир сильнейших людей мира The Shaw Classic. В соревнованиях среди женщин Украину представляла Ольга Лящук.
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Фантастическое достижение Ольги Лящук
Украинский стронгвумен заработала наибольшее количество баллов по сумме всех упражнений – 67. Это позволило Лящук во второй раз в карьере завоевать звание сильнейшей женщины планеты. Первый титул Ольга завоевала в прошлом году.
На пьедестале компанию украинской стронгвумен составили две представительницы Канады: Саманта Белвью (63) и Мелисса Пикок (60).
Ольга Ляшук победительница турнира The Shaw Classic / instagram.com/allthingsstrongman
Результаты соревнований среди женщин / instagram.com
Отметим, что в соревнованиях среди мужчин участвовал украинский стронгмен Алексей Новиков. Он занял 10-е место по итогу турнира, набрав 44 балла.
Титул Сильнейшего человека мира достался американцу Брайану Шоу (96 очков). Канадец Митчелл Хупер (89) стал 2-м, а шотландец Том Столтман (82) – третьим.
Что известно об Ольге Лящук
- Ольга Лящук родилась в Донецке, где начала заниматься спортом.
- На юниорском уровне стала победительницей первенства Украины по прыжкам с шестом.
- В составе сборной Украины выиграло первенство Европы по регби.
- Ольга стала первой украинкой, попавшей в Книгу рекордов Гиннеса. В 2016 году женщина раздавила бедрами 3 арбуза за 14 секунд.
- В 2019 и 2020 годах Ольга победила на всемирных соревнованиях Arnold Pro Strongwoman в США.