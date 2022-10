В американском Остине, штат Техас, прошли соревнования среди сильнейших людей планеты. Престижный турнир Rogue Invitational Strongman Competition 2022 собрал круг участников из десяти спортсменов, в том числе двух украинцев – Алексея Новикова и Павла Наконечного.

Турнир состоял из шести этапов. Новиков успешно выступил во всех испытаниях и набрал 49,5 балла. Это позволило 26-летнему атлету занять первое место и выиграть 112 108 долларов призовых.

Вторую строчку на пьедестале занял американец Трей Митчелл, а Митчелл Хупер из Канады – третье. Второй представитель Украины Павел Наконечный показал пятый результат.

The final results of the 2022 Rogue Invitational Strongman competition. #rogueinvitational #ryourogue pic.twitter.com/QdNIDJ4p3P