З 19 по 20 серпня в американському Ловленді (штат Колорадо) відбувся традиційний турнір найсильніших людей світу The Shaw Classic. У змаганнях серед жінок Україну представляла Ольга Лящук.

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Фантастичне досягнення Ольги Лящук

Українська стронгвумен заробила найбільшу кількість балів за сумою всіх вправ – 67. Це дозволило Лящук вдруге в кар'єрі завоювати звання найсильнішої жінки планети. Перший титул Ольга завоювала в минулому році.

На п'єдесталі компанію українській стронгвумен склали дві представниці Канади: Саманта Белв'ю (63) та Меліса Пікок (60).

Ольга Ляшук переможниця турніру The Shaw Classic / instagram.com/allthingsstrongman

Результати змагань серед жінок / instagram.com/allthingsstrongman

Зазначимо, що у змаганнях серед чоловіків брав участь український стронгмен Олексій Новіков. Він посів 10-е місце за підсумком турніру, набравши 44 бали.

Титул Найсильнішої людини світу дістався американцю Браяну Шоу (96 очок). Канадець Мітчелл Хупер (89) став 2-м, а шотландець Том Столтман (82) – третім.

Що відомо про Ольгу Лящук