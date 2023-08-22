С 19 по 20 августа в американском Ловленде (штат Колорадо) прошел традиционный турнир сильнейших людей мира The Shaw Classic. В соревнованиях среди женщин Украину представляла Ольга Лящук.

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Фантастическое достижение Ольги Лящук

Украинский стронгвумен заработала наибольшее количество баллов по сумме всех упражнений – 67. Это позволило Лящук во второй раз в карьере завоевать звание сильнейшей женщины планеты. Первый титул Ольга завоевала в прошлом году.

На пьедестале компанию украинской стронгвумен составили две представительницы Канады: Саманта Белвью (63) и Мелисса Пикок (60).

Ольга Ляшук победительница турнира The Shaw Classic / instagram.com/allthingsstrongman

Результаты соревнований среди женщин / instagram.com

Отметим, что в соревнованиях среди мужчин участвовал украинский стронгмен Алексей Новиков. Он занял 10-е место по итогу турнира, набрав 44 балла.

Титул Сильнейшего человека мира достался американцу Брайану Шоу (96 очков). Канадец Митчелл Хупер (89) стал 2-м, а шотландец Том Столтман (82) – третьим.

Что известно об Ольге Лящук