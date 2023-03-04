У столиці Греції Афінах пройшов Кубок світу з фехтування Coupe Acropolis 2023. Участь у ньому взяла найкраща спортсменка України Ольга Харлан, пише 24 канал.

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Наша спортсменка зуміла дійти до фіналу, де на неї чекала фехтувальниця з Угорщини Шугар Катінка Батай. На жаль, удача відвернулась від Ольги у вирішальному поєдинку.

Харлан програла із рахунком 14:15. Втім це дозволило українці здобути срібну нагороду. Для української спортсменки це перша медаль з 2019 року.

Загалом в кар'єрі Ольги це 19-та медаль на КС, і сьома – саме срібна. Також на її рахунку сім золотих нагород та чотири бронзової на Кубках світу.

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Раніше дівчина здобула першу за два роки медаль на Гран-прі з фехтування в Тунісі. Найкращим досягненням Харлан в кар'єрі є золота медаль на Олімпійських Іграх-2008 в Пекіні.