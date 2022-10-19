Саблистка впервые с 16 февраля пересекла украинскую границу и переночевала в Украине. Ольга Харлан рассказала, что дорога во Львов составила у нее 16 часов.

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Харлан: Я здесь, у себя на Родине

Спортсменка выложила фото уставшего после сложной дороги. Харлан еще не в родном Николаеве, который ежедневно обстреливают оккупанты, но уже на украинской земле.

Напомним, что все это время жила и продолжала тренироваться в Италии, где живет ее бойфренд и титулованный фехтовальщик Луиджи Самеле. После 24 февраля Ольга забрала в Италию родную сестру с ее маленьким сыном.

Счастлива и очень устала. 16 часов и мы во Львове. Кстати, после 16 февраля (я уехала к началу полномасштабного вторжения) это первая ночь, которую провожу в Украине. Вообще не огорчает тот факт, что вне дома. Потому что я здесь, у себя на Родине,

– написала Харлан.



Харлан вернулась в Украину / Скриншот со сторис фехтовальщицы

Недавно Харлан в Бельгии завоевала первую награду в сезоне. Ольга поднялась на вторую строчку пьедестала соревнований FIE Flemish Open. Украинка проиграла в финале 20-летней итальянке Бенедетти Фузетти – 12:15.

На фоне этого медального триумфа враг обстрелял колледж физической культуры в Николаеве, где училась Харлан.