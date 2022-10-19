Шаблістка вперше з 16 лютого перетнула український кордон та переночувала в Україні. Ольга Харлан розповіла, що дорога до Львова склала у неї аж 16 годин.

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Харлан: Я тут, у себе на Батьківщині

Спортсменка виклала фото втомленого обличчя після складної дороги. Наразі Харлан ще не у рідному Миколаєві, який щодня обстрілюють окупанти, але вже на українській землі.

Нагадаємо, що увесь цей час жила та продовжувала тренуватись в Італії, де живе її бойфренд та титулований фехтувальник Луїджі Самеле. Після 24 лютого Ольга забрала до себе в Італію рідну сестру з її маленьким сином.

Щаслива і дуже втомлена. 16 годин і ми у Львові. До речі, після 16 лютого (я поїхала до початку повномасштабного вторгнення), це перша ніч, яку проводжу в Україні. Взагалі не засмучує той факт, що не вдома. Тому що я тут, у себе на Батьківщині,

– написала Харлан.



Харлан повернулась в Україну / Скриншот із сторіс фехтувальниці

Нещодавно Харлан у Бельгії здобула першу нагороду у сезоні. Ольга підійнялась на другу сходинку п'єдесталу змагань FIE Flemish Open. Українка програла у фіналі 20-річній італійці Бенедетті Фузетті – 12:15.

На тлі цього медального тріумфу ворог обстріляв коледж фізичної культури у Миколаєві, де навчалась Харлан.