Харлан со сборной Украины по фехтованию вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях вышла в четвертьфинал соревнований в командном турнире. В составе команды выступает и Ольга Харлан, которой удалось избежать дисквалификации.

В командном турнире саблисток на чемпионате мира Украину представляли Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравецкая и Юлия Бакастова.

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Украину победили в двух стартовых раундах и вышли в четвертьфинал соревнований. В 1/16 финала украинки выиграли со счетом 45:27 у сборной Узбекистана. А в 1/8 финала победили хозяек турнира – сборную Италии – со счетом 45:34.

За выход в полуфинал турнира Украина будет соревноваться с пятой сеяной – командой США. Этот поединок состоится 30 июля.

Напомним, что женская сборная Украины по фехтованию на саблях могла остаться без своего лидера на этих соревнованиях, ведь Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россияне после боя.

Украинская сторона обжаловала эту дисквалификацию. Ее удовлетворили, благодаря чему Харлан и смогла выступить в командных соревнованиях. Однако сама дисквалификация не отменена, а только приостановлена.

Тем не менее, Ольга Харлан получила право выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.