Харлан призналась, к какой военной структуре Украины имеет отношение

Шестикратная олимпийская призерка Ольга Харлан золотыми буквами вписала свое имя в историю украинского спорта. Гордость нашего государства имеет причастность к военным структурам.

Недавно Ольга Харлан получила награду от председателя СБУ Василия Малюка. Он вручил 33-летней фехтовальщице памятный знак "Крест почета".

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Ольга Харлан работает в СБУ

Во время одного из интервью 33-летняя фехтовальщица рассказала, что она имеет отношение к военной структуре. Николаевской спортсменке задали следующий вопрос: "Недавно Министр обороны награждал многих спортсменов, которые имеют звания. Это практика во всем мире, так же в Соединенных Штатах и у нас. Ты имеешь отношение к военным структурам?".

На что двукратная олимпийская чемпионка ответила: "Да, я – сотрудница СБУ".

Отметим, что Ольга Харлан имеет должность в Национальной академии Службы безопасности Украины.

Справка. Напомним, что легендарная фехтовальщица также получила награду от Президента Украины Владимира Зеленского. Ольгу Харлан и Александра Усика наградили "Орденом Свободы" во время торжества ко Дню независимости Украины.

На Олимпийских играх в Париже Ольга Харлан завоевала золотую и бронзовую медали. Теперь на счету спортсменки шесть олимпийских наград. Уроженка Николаева стала абсолютной рекордсменкой Украины в истории Олимпийских игр.