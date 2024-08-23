Во время встречи с Ольгой Харлан председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк вручил фехтовальщице "Крест почета". До этого также президент Владимир Зеленский наградил спортсменку знаком отличия "Национальная легенда Украины".

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Харлан и Служба безопасности Украины

Ольга Харлан соропибтница Национальной академии Службы безопасности Украины. Об этом отметили во время вручения награды Председателем СБУ Василием Малюком.

Также глава департамента безопасности Украины отметил, что все работают для достижения общей цели. Все двигают страну к победе против нашествия со стороны вражеской страны.

У каждого украинца сегодня свой фронт: воины, волонтеры, медики, предприниматели, спортсмены – все мы делаем максимум, чтобы выгнать врага с родной земли. И крайне важно, чтобы весь мир видел несокрушимую силу украинского духа. Поэтому спасибо, что Ваш чемпионский голос звучит на весь мир. Вы – гордость Украины,

– сказал Малюк.

Председатель СБУ вручил Ольге Харлан памятный знак "Крест почета" / Фото Службы безопасности Украины

Напомним, что именно Ольга Харлан получила первое "золото" для Украины на Олимпийских играх-2024 в Париже. Фехтовальщица в командном турнире вырвала победу из рук представительниц Кореи.