Харлан: Я это никогда не забуду

В эксклюзивном интервью 24 каналу саблистка рассказала, что за несколько дней до войны уехали из Украины ради подготовки к соревнованиям в Афинах. Как раз в день начала полномасштабного вторжения России в Украину Ольге должна была присоединиться ее команда.

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Харлан рассказала, что ее напарница еще через несколько дней предчувствовала все эти ужасные события, которые продолжают происходить в нашей стране. В воздухе летало напряжение.

"Они тогда не прилетели, потому что у них вылет должен быть около 14:00. Я об этом узнала от своей напарницы, которая мне написала в 4 утра, она тогда уже ехала из Киева к себе домой в Хмельницкую область. Я когда ложилась спать В ту ночь, я это никогда не забуду, перед этим посмотрела обращение нашего президента.Мы все это чувствовали, потому что раньше были слухи, что наступление может быть 16 февраля.Все эти месяцы нас будто готовили, потому что говорили о бомбоубежище, тревожном рюкзаке или что-то такое. Мы все в это не могли поверить. И когда 16 февраля ничего не началось, я как-то успокоилась, но все равно это напряжение было", – рассказала фехтовальщица.

"Я не знала, что происходит, почему это происходит"

Как раз за день до 24 февраля Харлан разговаривала с коллегой по команде, которая с сомнением ответила об их вылете на заграничное собрание. Ольга призналась, что ее насторожило обращение Владимира Зеленского к россиянам, а сделал он это по-русски.

Она сказала: "Может мы прилетим, увидим". Я ей ответила: "Что ты рассказываешь, ничего такого не будет". Моя коллега активно следила за последними новостями и постоянно была тревожной, мы на это не так обращали внимание. Она чувствовала это. Когда я 23 февраля увидела, что наш президент обращается к русским на русском, это было страшно и странно. Я не знала, что происходит, почему это происходит,

– ответила Харлан.

"Это был ад"

Ольга рассказала, что в ту ночь не спала. О "спецоперации" фехтовальщица узнала из новостей об обращении Владимира Путина. Харлан сразу позвонила по телефону родителям, которые в то время были в Киеве. Пока родные фехтовальщицы продолжают быть под обстрелами в родном Николаеве.

Я долго не спала, зашла в соцсети, увидела новости, обращение путина о том, что он начинает эту операцию. Я позвонила своему коллеге, она сказала: "Началась война, он начал это". Я не могла понять, что происходит, позвонила родителям, они были в то время в Киеве. Я принялась плакать. Родители уже проснулись, начали собираться, пошли в бомбоубежище. Это был ад. И с того момента она началась, и жизнь изменилась, как и у всех у нас,

– добавила саблистка.

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