Харлан: Каждый должен отвечать за свои поступки

Титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан прокомментировала отстранение российских спортсменов от международной арены. Она подчеркнула, что будет делать все возможное, чтобы этот бан продолжался.

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Знаете, это очень важно сейчас, потому что все-таки – это о справедливости. Украинские спортсмены не могут нормально тренироваться, меньшее финансирование выделяется на спорт, их родители под обстрелами, кто-то потерял родных. И если русские спортсмены будут ездить на соревнования – это будет несправедливо. Поэтому каждый должен отвечать за свои поступки. Я считаю, что это коллективная ответственность, которая должна быть. Это важно для украинских и международных федераций. Считаю, что это нужно сейчас. Я знаю, что многие спортсмены поддерживают это,

– сказала Ольга.

Харлан подчеркнула, что спорт не может быть вне политики, когда начинается война. Она считает, что представителей страны-агрессора необходимо отстранить во всех областях.

"Я не знаю, как они будут смотреть в глаза нам, и как это будет вообще, потому что это просто недопустимо. Когда говорят, что спорт вне политики, то это уже болтовни, которые не работают, когда начинается война, когда гибнут люди. Это уже не обсуждается, поэтому сейчас должна быть изоляция россиян в любых сферах. Когда началась война, мы кричали об этом, просили, молили помочь остановить это, сказать что-то. А с той стороны было только молчание. А как мы могли это расценивать Как не поддержку войны? Кто-то там говорит, что боится что-то говорить, но мне все равно, потому что когда мне звонит мама и говорит, что в 2 километрах от них упал снаряд. Мы боремся, чтобы они не выступали в новом сезоне. Буду бороться до конца, чтобы россияне не были на международной арене", – добавила Харлан.

Обратите внимание! Полное интервью с саблисткой Ольгой Харлан читайте по ссылке.