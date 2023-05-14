Украина завоевала "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию. Такое достижение "сине-желтым" подчинилось впервые с 2016 года.

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Приложив максимум усилий для победы

Украинский коллектив пройдя не простой путь, смог торжествовать на международных соревнованиях в Батуми, Грузия. "Сине-желтых" возглавляла именитая Ольга Харлан, также участницами чемпионского квартета стали Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Кровацкая. В финальном поединке украинки взяли кору над представительницами из США (45:42). К тому же "сине-желтые" смогли одолеть Алжир (45:43), Францию, возглавляющую первый номер мирового рейтинга (45:44), Азербайджан (45:37), а в полуфинале Италию (45:36).

Решающая дуэль показалась максимально напряженной. Все потому, что перед последними 2 боями "сине-желтые" уступали в 3 уколы. Но вот выступление Алины Комащук смогло перевернуть ход событий, поскольку на последний этап украинки вышли уже с преимуществом в плюс 2. Финальный аккорд взяла на себя именно Ольга Харлан, одержавшая победу со счетом 5:4, тем самым поставив чемпионскую точку на соревнованиях. Триумф на таком уровне стал первым для Украины с 2016 года.

Кстати говоря. В турнир не допустили россиян, хотя Международная федерация фехтования дала на это разрешение.

Следует отметить, что этап Кубка мира в Батуми был первым отборочным на Олимпиаду-2024.

Победный удар Ольги Харлан: